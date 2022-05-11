優霸盃／周天成、麟洋配領軍 中華退印度登分組龍頭

雖沒能維持前兩戰5點「橫掃」成績，中華男子羽球隊今天在世界排名第4的「一哥」周天成及東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋領銜下，只花4點就提前擊敗印度隊，確定取得湯姆斯盃C組龍頭，期待8強單淘汰賽持續突破。

湯優盃是男子團體賽湯姆斯盃和女子團體賽優霸盃合稱，賽制採5點3勝，中華隊和印度前天就確定晉級，今天交手決定分組龍頭；首點我國由小天擔綱，他和世界排名第9的印度20歲新星拉克西亞（Lakshya Sen）雖打滿3局，歷經1小時又20分鐘激戰仍以21：19、13：21、21：17先下一城。

第二點男雙「麟洋配」王齊麟／李洋面對東奧分組首戰對手謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），報了東京奧運3局落敗之仇，以21：11、21：19取勝，兩人奪勝剎那開心跪地，開心完成「復仇」任務。

第三點單打，世界排名11的「羽球王子」王子維碰世界排名15的斯里坎（ Kidambi Srikanth），王子維首局雖浪費15：12領先優勢，最終19：21、16：21敗陣，不過第四點男雙，世界排名24的「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵順利「關門」，兩人以21：17、19：21、21：19力退排名39的阿瓊（M.R. Arjun）／卡皮拉（Dhruv Kapila），為中華隊搶下勝利，確定以分組龍頭進軍8強。