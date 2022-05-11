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全大運田徑／暫緩改造計畫 張博雅摘100、200米雙金

中央社 / 台北11日電
國體大張博雅包辦公開女100公尺和200公尺雙金。 聯合報記者季相儒／攝影
國體大張博雅包辦公開女100公尺和200公尺雙金。 聯合報記者季相儒／攝影

熟悉的跑道上，突然多了不熟悉的欄架，讓張博雅都快忘了跑步感覺，今年全大運賽前2個月，她重返短跑賽道，在找回感覺後，成功拿下全大運女子100、200公尺金牌。

111年全國大專校院運動會今天進行最後一天賽事，國立體大新鮮人張博雅在女子200公尺決賽，跑出生涯最佳的24秒23稱后，加上100公尺與女子4x100公尺接力，也讓她包辦3面金牌。

張博雅過去一直都是短跑好手，不過高中教練看上她轉練跨欄的未來性與發展性，因此試著讓她挑戰100公尺跨欄，她先前在全國中等學校田徑錦標賽發生摔欄意外，最後被擔架抬出場外。

談起那次意外，張博雅回憶，當時可能有點中暑，所以跑到第3個欄架就失去意識，醒來時已躺在休息區，那次事件發生後，教練就暫緩她轉練跨欄的進度。

升上大學後，國立體大教練王國慧重啟張博雅的「改造」計畫，因此她從去年11月開始一直到今年2月為止，都在進行跨欄特訓，不過考慮她在全大運來不及以「完全體」登場，因此最後仍讓她回歸熟悉的100、200公尺短跑。

張博雅透露，跑道上少了欄架，剛開始的確覺得怪怪的，甚至覺得跑起來很慢，幾趟後才慢慢找回感覺。她強調自己並不排斥轉練欄架，「因為我不希望只能在台灣有成績。」

王國慧透露，張博雅擁有165公分的身高，讓她在欄架有得天獨厚優勢，且速度出色。王國慧評估：「只要張博雅欄架能穩定跑出13秒10左右，就能在亞洲立足，亞運也有機會奪牌。」

全大運 田徑 亞運

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