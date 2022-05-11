全大運／莊沐倫游泳攬8金 北市大登獎牌榜龍頭

在疫情中登場的111年全大運，今天熄滅聖火，國體大校長邱炳坤將會旗交給明年承辦的中原大學副校長鍾財王，象徵賽事圓滿落幕。

今年賽事共有151所學校、超過1萬名選手與會，北市大泳將莊沐倫在50公尺仰式改寫自己保持的全國紀錄，也是今年泳池畔出現的全國新猷；莊沐倫也成111年全大運大贏家，除50公尺、100公尺和200公尺仰式都摘金，5項接力賽也都和北市大隊友鍍金，單屆8金入袋。

國體大校長邱炳坤（左一）將大會會旗交接給承辦112年全大運的中原大學副校長鍾財王（右一）。圖／體育署提供

泳池畔大豐收的北市大也登上111年全運會獎牌榜龍頭，共獲得80金、69銀、51銅，地主國體大以77金、63銀、49銅居次，台體大以71金、61銀、73銅排名第3。

國立體育大學校長兼大會執委會主任委員邱炳坤表示，全大運的精神如同奧運精神，競技成果固然重要，但在與對手競技中學習成長、獲得友誼與尊重，這份精神才真正可貴，也才是教育真正的目的。

邱炳坤特別感謝國體大全體師生及賽會工作人員對今年賽事的盡心盡力，也感謝各大學選手與隊職員熱情參與，協辦單位、贊助夥伴、大會裁判、師生、志工夥伴等，帶領國體大完成了一項成功的任務。

明年賽事將由中原大學接手，副校長鍾財王表示，這是中原自民國80年第一次舉辦全大運後再度承辦，相隔32年再扮演東道主，倍感殊榮，期望藉全大運賽事讓各界再次認識中原大學，歡迎各校和選手明年再到桃園共襄盛舉。