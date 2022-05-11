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聽奧／確診者達兩位數 專家建議專機接回

聯合報 / 聯合新聞網／即時報導
中華代表團，傳出14位確診、5位快篩陽性，引起部分國內專家憂心。專家表示，不能把他們留在那裡太久，賽後就要接回台，至少回到自己國家，還能接手照顧。 。 圖／中華聽障者體育運動協會提供
中華代表團，傳出14位確診、5位快篩陽性，引起部分國內專家憂心。專家表示，不能把他們留在那裡太久，賽後就要接回台，至少回到自己國家，還能接手照顧。 。 圖／中華聽障者體育運動協會提供

在巴西南卡西亞斯參加第24屆夏季達福林匹克運動會的中華代表團，傳出14位確診、5位快篩陽性，體育署沒有安排包機返台計畫，引起部分國內專家憂心。專家表示，不能把他們留在那裡太久，賽後就要接回台，至少回到自己國家，還能接手照顧。

今年2月中華女足隊9人染疫，政府隨即以專機由印度孟買將女足隊接回，獲得國人肯定。而中華聽奧代表團這次有79位成員，其中39位選手參賽，目前有14位確診、5位快篩陽性，確診者多為無症狀或是輕症，女足隊返台時已有3人康復，其餘6人則為無症狀或是輕症，但女足隊就獲得專機返台，聽奧代表團竟沒有這樣的計畫。

體育署表示，聽奧代表團對確診者雖在第一時間馬上居隔，各自房間獨立，也透過隊醫和護理師，視訊問診並且給予藥品備用。但專家憂心，在巴西的時間 一定還會另有團員確診，要他們在衛生條件那麼差的巴西隔離，回國卻遙遙無期，這對團員的身心壓力有多麼大，況且由巴西返台又是一段漫長的旅程。

體育署也說明已請聖保羅代表處提供很多協助，當地洽三間醫療院所，如果有必要啟動後續醫療協助，而整個返國期程都會延後，如果延後代表團會留置專人協助陪伴關懷。專家認為， 留下照顧的團本部專人萬一也確診，到時是由誰照顧，「最好的方式是專機接回，在台灣接受妥善的照顧。」

聽奧 保羅

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