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湯優盃／麟洋配退印度對手報仇！中華隊分組龍頭聽牌

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（右）和李洋連3場比賽都以直落2獲勝。 圖／Badminton Photo提供（資料照）
王齊麟（右）和李洋連3場比賽都以直落2獲勝。 圖／Badminton Photo提供（資料照）

湯優盃今天進行分組最終日賽程，中華男子羽球隊面對強敵印度隊，世界排名第4的「一哥」周天成先搶下第一點，第二點男雙「麟洋配」王齊麟／李洋再以直落2擊敗印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），報了東京奧運落敗之仇。

中華男羽和印度前兩戰都奪勝，提前取得分組前2的8強門票，今天碰頭爭分組第一，小天第一點就和世界排名第9的印度20歲新星拉克西亞（Lakshya Sen）打滿3局，小天歷經1小時又20分鐘激戰才以21：19、13：21、21：17先下一城。

東京奧運摘金的黃金男雙「麟洋配」，碰東奧分組首戰3局不敵的謝提／蘭基雷迪，昨天李洋就喊說想「報仇」，今天果然達成設定，兩人首局只讓對手拿11分，第二局也在拉鋸中頂住壓力，19：19時連下2球，且是靠對手接發球直接掛網拿下勝利，奪勝當下兩人都仰躺在地，開心為中華隊拿下「聽牌」勝利。

湯姆斯盃採5點3勝制，中華隊第三點單打同樣由東奧國手上陣，世界排名11的「羽球王子」王子維碰世界排名15的斯里坎（ Kidambi Srikanth），若能奪勝就能提前為中華隊取得分組龍頭資格。

湯優盃是男子團體賽湯姆斯盃和女子團體賽優霸盃合稱，中華女羽昨天分組最終戰不敵衛冕軍大陸隊，以分組第2晉級8強，但單淘汰賽抽到新任球后山口茜領軍的日本隊，台灣時間明天早上10點的碰頭勢必有番苦戰。

中華隊 羽球 李洋

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