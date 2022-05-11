網球／學院落腳真理大學 盧彥勳感謝校方熱情回應

我國網球名將盧彥勳籌備多時的國際網球學院，今天正式宣布落腳真理大學，雙方簽署合作協議，未來學院將提供室內網球場三面、室外網球場一面、重量訓練室與停車場提供球員使用，期盼為我國培育更多網壇新生代好手。

盧彥勳在去年東京奧運結束後宣布高掛球拍，並繼續投入網球學院的籌備工作，而最終也選定真理大學作為盧彥勳國際網球學院預定地，雙方也在昨天簽署合作協議，真理大學陳奇銘校長表示，盧彥勳的網球專業能啟發學生對網球運動的學習，進而培育具實力的真大網球校隊。

談到學院落腳真理大學，盧彥勳表示，因為本身自己是教徒，且小時候曾與哥哥盧威儒一起來淡水的真理大學打過網球，因此，對這百年學校特別有感情。由於北部冬天多雨，因此室內網球場就成了他們團隊選擇的主要考量，同時，真理大學室內挑高的規格也滿足盧彥勳國際網球學院的需求，再加上真理大學還有室外草地網球場一座，非常適合訓練專業球員在不同場地的戰略技巧。

盧彥勳國際網球學院選定真理大學為預定地，雙方今天簽署合作協議。圖／真理大學提供

盧彥勳也強調，真理大學在他們選擇網球國際學院落腳處時的熱情回應更令他感動，尤其在修訂契約的來回過程中，真大校方的包容與體諒讓他與哥哥盧威儒十分感恩。

盧彥勳國際網球學院的場地，未來也將提供真理大學學期間體育教學的使用，學院也歡迎所有對網球有興趣的選手及大眾報名參加，盧彥勳將會示範教學，並率自己的訓練團隊執教，希望藉由多年來征戰國際網球比賽的實戰經驗與國內外團隊，幫助更多國內外的選手，挑戰更高的國際職業舞台。

此外，網球學院也會組團隊來開設各種推廣網球運動的課程，包含寒暑假的網球夏令營、兒童網球、成人網球教學等，希望為推廣台灣網球運動盡一份心力。