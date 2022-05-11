全大運田徑／邊雙主修邊練跑 台大女將包雙金

畢業於台灣大學商學系的田協理事長葉政彥，今天在111年全大運壓軸賽程擔任頒獎人，將一般女400公尺跨欄金牌頒給自家小學妹李如茵，成田徑場一段佳話。

李如茵去年全大運以1分11秒63屈居第2，今年以1分09秒95跑出生涯第一面國內運動會金牌，達成賽前設定的挑戰金牌設定。

李如茵就讀南科實中開始接觸田徑，國中和高中沒能站上全中運頒獎台，她重心轉往課業外仍不忘田徑場；大二的她就讀園藝系，另外雙主修植物病理與微生物系，課業繁重之餘仍安排一周5次、一次至少2小時的訓練。

把練跑當成抒發課業壓力的管道，李如茵很享受跑步和過欄時的感覺，且隊上氣氛融洽，隊友間都會互相鼓勵，現在還有博士班的學長持續訓練，儘管即將面對進入實驗室的新挑戰，她仍期勉自己「一直跑下去」。

不只400公尺跨欄站上頒獎台，壓軸的1600公尺接力，李如茵和台大隊友成琦、蕭嘉美和洪逸璇再以4分10秒02的破大會紀錄成績摘下一般女子組金牌，為111年全大運畫下完美句點。