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全大運田徑／輸不停到獨攬3金 林祐賢跑出勵志故事

聯合報 / 記者曾思儒／桃園即時報導
國體大林祐賢（左）200公尺決賽再度奪金，個人包辦公開男100公尺和200公尺雙金。記者季相儒／攝影
國體大林祐賢（左）200公尺決賽再度奪金，個人包辦公開男100公尺和200公尺雙金。記者季相儒／攝影

111年全大運今天舉行最終日賽程，「地主」短跑好手林祐賢繼100公尺技驚四座後，今天公開男200公尺決賽也鍍金，加上接力共3金在手，一吐過去從沒在全國賽事拿過個人金牌的怨氣。

「這3面金牌，是給自己的鼓勵，這兩年輸太多了！」大三的林祐賢提到，從國中就開始主攻短跑，但過去只拿過一面接力金牌，個人賽最佳成績就是銀牌，他形容高中都是被花蓮好手魏泰陞「慘電」，不料今年全大運能技壓昔日對手。

林祐賢100公尺預賽就飆出10秒26個人最佳成績，擠身歷年第3傑，決賽也以10秒37跑回生涯第一面運動會個人獎牌；今天200公尺決賽他排在第8道登場，再以21秒整奪金，加上400公尺接力國體大也留下金牌，個人包攬3金。

接受退役短跑好手潘柏宇指導的林祐賢認為，今年的突破表現在於心態漸趨成熟，「今年進步大，是知道比賽途中要做什麼，以前心理素質不好，跑出就一陣空白。」

過去成績不算突出，林祐賢憑藉熱愛跑步的心堅持訓練，他原本100公尺個人最佳是109年大專田徑公開賽的10秒41，200公尺最佳是去年同場比賽跑出的21秒13，今年全大運在「主場」雙雙突破，100公尺也達到杭州亞運參賽標準10秒32，成意外驚喜。

100公尺預賽的10秒26成績，讓林祐賢成為「台灣最速男」楊俊瀚及林昱堂後的100公尺年度第三傑，他強調開心之餘仍要繼續努力，期待月底的台灣田徑公開賽能和楊俊瀚等國內好手同場，增加實戰的抗壓性，累積挑戰亞運殿堂的實力。

國體大111年全大運囊括公開組短跑金牌，除林祐賢包辦雙金，新鮮人張博雅也包下公開女100公尺和200公尺金牌。

國體大張博雅包辦公開女100公尺和200公尺雙金。記者季相儒／攝影
國體大張博雅包辦公開女100公尺和200公尺雙金。記者季相儒／攝影
國體大林祐賢200公尺決賽再度奪金，個人包辦公開男100公尺和200公尺雙金。記者季相儒／攝影
國體大林祐賢200公尺決賽再度奪金，個人包辦公開男100公尺和200公尺雙金。記者季相儒／攝影
國體大張博雅（左）包辦公開女100公尺和200公尺雙金。記者季相儒／攝影
國體大張博雅（左）包辦公開女100公尺和200公尺雙金。記者季相儒／攝影
國體大林祐賢200公尺決賽再度奪金，個人包辦公開男100公尺和200公尺雙金。記者季相儒／攝影
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全大運 楊俊瀚 田徑

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