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全大運田徑／帶著氣喘包雙金 蔡俊誠目標挑戰陳傑
衝過終點的第一個動作是雙膝跪地，長榮大學蔡俊誠高中才發現有氣喘毛病，今天以51秒整摘下111年全大運公開男400公尺跨欄金牌後，他再度呼吸不順，連上頒獎台都多次蹲下，舒緩身體不適。
今年包辦公開男400公尺和400公尺跨欄雙金的蔡俊誠提到，自己並非先天氣喘，導致訓練只要到一定強度就容易氣喘發作，嚴重時會半小時都呼吸過度，趴在地上也難以舒緩，「真的很痛苦，那是無氧的狀態，腳又痠，真的會想死，但還是不想放棄。」
蔡俊誠感謝教練配合他身體狀況制定專屬特表，儘管一周氣喘就會發作2到3次，但他沒動過轉項念頭，希望朝3度登上奧運殿堂的國內跨欄名將陳傑看齊。
今天以51秒整完成連霸的蔡俊誠透露，原本設定是跑進51秒內，甚至挑戰杭州亞運參賽標準50秒50，但受雨勢影響，安全是首要考量，且杭州亞運和成都世大運雙雙延期，讓他有更多時間自我精進，他笑說：「目標就是和學長（陳傑）看齊，向他們發起挑戰。」
蔡俊誠以51秒整完成連霸，地主國立體大張宸與以52秒04鍍銀，北市大學朱禎祥以52秒21奪銅；公開女子組部分，台灣體大林玉婕以59秒85完成3連霸，台灣師大李雅婷以1分00秒47奪銀，國立體大新鮮人林美秀以1分00秒91獲得銅牌。
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