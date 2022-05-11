全大運田徑／跳破銀牌命 向嘉莉為地主留金

前兩年全大運都和公開女跳遠金牌擦身而過，國立體大向嘉莉今年特別想為「地主」留下111年全大運金牌，今天她在雨中實現目標，且是以突破個人最佳的6公尺12摘金，兩種願望一次滿足。

向嘉莉透露，原本是訂就是要破去年全運會跳出的6公尺06個人最佳成績，另外也想為今年承辦全運會的國體大留下金牌，「昨天睡起來還在哭，壓力好大喔，因為我前兩年都銀牌，今年想拿金！」

向嘉莉原本是女子七項全能好手，2017年還在亞洲青少年田徑錦標賽摘下女子七項金牌，大學後將重心放在跳遠，今天雖受雨勢影響，國體大田徑場沙坑變硬，讓向嘉莉第3跳進沙坑後膝蓋有些不適，仍憑藉第一跳的6公尺12鍍金。

國立體大向嘉莉拿下111年全大運公開女跳遠金牌。記者季相儒／攝影

「其實高中就想轉項，因為全能場次比較少，又常和跳遠撞，所以現在專心練跳遠。」向嘉莉還透露，過去到大陸移地訓練時也有當地教練認為她投擲項目太弱，全能難有成績，但跳遠跳出6公尺3成績不是問題，堅定她轉攻跳遠的想法。

以成都世大運和杭州亞運為目標，向嘉莉原本的達標壓力因兩場運動會都確定延期，心頭重擔減輕不少，今天的金牌讓她更有動力往國際賽目標挑戰。

向嘉莉也是今天唯一跳過6公尺的女將，北市大學陳家倩以5公尺85摘銀，台灣體大黃逸芸以5公尺67鍍銅。