聽奧／代表團傳14確診、5陽性 體育署暫無包機返台計畫

前往巴西南卡西亞斯參加第24屆夏季達福林匹克運動會的我國代表團，在昨天傳出成員PCR確診和快篩陽性的狀況，體育署全民運動組組長呂忠仁今天表示，由於確診者多為無症狀或是輕症，並且請聖保羅代表處提供協助，待選手恢復健康後再返國。

我國聽奧代表團在昨天傳出多人確診的消息，體育署全民運動組組長呂忠仁在今天證實，「我國代表團今年總共有79位成員，39位選手參賽，根據團本部回報，有14位確診、5位快篩陽性，代表團這邊確診選手第一時間給他馬上居隔，各自房間獨立。另外，透過我們隊醫和護理師，視訊問診並且給予藥品備用。」

呂忠仁指出，這次14位確診者中包括桌球、籃球和田徑隊，選手與教練皆有，其中籃球隊是在已經完成賽事準備回國時做PCR陽性確診，而目前確診都是輕症和無症狀，「我們也已經請聖保羅代表處提供很多協助，當地洽三間醫療院所，如果有必要啟動後續醫療協助，後續勢必有確診，整個返國期程都會延後，如果延後代表團會留置專人協助陪伴關懷。」

對於目前是否有安排代表團包機返台的計畫，呂忠仁則回應，「因為現在還是輕症，還是希望讓我們在當地選手和染疫者恢復健康為重要考量，而PCR陰性的隊職員則將按照原定期程返國。」

呂忠仁也指出，這次聽奧對於選手後確診出賽並沒有明確限制與規定，「我們代表團這邊有多次了解、詢問籌組會，可是都沒有給我們明確，只說勤洗手、戴口罩，後來因為選手也表達參賽意願，我們的確診者基本上都是屬於無症狀或輕症，後來我們還是要慎重請隊醫先做確診者評估後，在他們意願聲明書後我們再讓他參賽。」