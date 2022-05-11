聽奧／破大會紀錄摘金！許樂飆出本屆賽會代表團首金

帶著世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人身分參加第24屆夏季達福林匹克運動會，我國田徑小將許樂先在100公尺摘下銅牌，專項100公尺跨欄再飆出13秒91的破大會紀錄成績，帶回聽奧第一面金牌。

19歲的許樂是女子100公尺跨欄選手，就讀台中市大業國中時期就國內分齡賽事中屢創佳績，進入新民高中後更在109年新北市全國田徑錦標賽創下的13秒19成績，成為世界聽障女子100公尺跨欄紀錄。

遠赴巴西參加聽奧，是許樂在國際賽場上的初體驗，她100公尺準決賽就飆出12秒18成績，打破世界聽障U20紀錄原本的12秒23紀錄，最終帶回田徑隊本屆聽奧第一面獎牌；100公尺跨欄決賽，她在大雨中一馬當先，第2個欄架就拉開和對手的差距，最終以13秒91率先衝線，將原本大會記錄14秒20大幅推進。

許樂是財團法人體育運動發展促進基金會長期培育的選手，巴西跑出佳績，她特別感謝運促會董事長林鴻道的栽培，若不是運促會的支持，她不可能有這個成就，從2019年的15秒多成績，到現今的聽奧金牌。

中華田徑隊除許樂摘金，陳重宇榮獲男子撐竿跳銀牌，許安誼也在女子標槍帶回銀牌，單日進帳1金2銀，成果豐碩。