桌球／莊智淵領軍 台灣6好手赴紐約挑戰WTT支線賽

在「桌球教父」莊智淵領軍下，台灣6名好手本週將在紐約州參加世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽，期望在加州佛利蒙特支線賽混雙奪冠後再創佳績。

WTT支線系列賽（WTT Feeder Series）5月移師美國，上週在加州佛利蒙特（Fremont）點燃戰火，本週轉戰紐約市近郊的韋斯切斯特（Westchester），預定11日開打、15日結束，各路好手爭奪獎金2萬美元（約新台幣59.4萬元）。

41歲、世界排名第25的莊智淵名列男子單打頭號種子，為男單10人中唯一台灣選手。莊智淵上週在WTT佛利蒙特支線賽男單止步4強，持續尋求2016年以來首座國際單打賽事冠軍。

除單打外，莊智淵還將和17歲小將高承睿搭檔男雙，並再度與甫拿下合作以來首座國際賽冠軍的陳思羽攜手挑戰混雙賽事。

女單方面，世界排名第30的陳思羽名列賽會2號種子，世界排名第34的鄭怡靜為3號種子，劉馨尹、李昱諄分別為7、10號種子。劉馨尹在WTT佛利蒙特支線賽打進4強，為4名台灣女將中成績最好的選手。

鄭怡靜與李昱諄將再度攜手挑戰女雙賽事。兩人在3月WTT杜哈球星挑戰賽、5月WTT佛利蒙特支線賽都拿下亞軍，持續尋求合作以來首座冠軍。

根據賽程，莊智淵與高承睿開賽日將在男雙會外賽首輪對上美國雙胞胎兄弟組合蓋爾．艾格提（GalAlguetti）與夏隆．艾格提（Sharon Alguetti），高承睿在男單會外賽首輪挑戰蓋亞那選手亞連恩（JoelAlleyne）。