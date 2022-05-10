汐止爭設國家級運科中心 賴品妤：行政院支持設籌備處

立委賴品妤今天指出，教育部評估成立國家級運動科學中心傳來好消息，行政院認為勢在必行，已責成教育部研擬「運科中心設置條例」，預計於5月底報行政院、6月底前送立法院審議；同時也規畫先於國訓中心內設立運科中心籌備處，以研擬未來發展的願景及運作模式。

賴品妤說，去年東京奧運中台灣代表隊創下的歷史佳績，喚起社會大眾對於競技體育的關注，並也讓體育界紛紛呼籲政府應成立「國家級運動科學中心」，以追上國際間運科研究、支援的腳步。

她自去年9月起，便多次要求教育部體育署評估成立運科中心的可能性；同時也一併提出在我們汐止原法務部用地成立運動園區，於中納入新興亞奧運項目場地的構想。

賴品妤指出，經過與教育部的來回討論，並分別於兩個會期中的口頭、書面總質詢中，獲得 蘇貞昌院長的大力支持；而她在這個會期接任教委會召委後，也安排了國訓中心運動科學處的考察，以能更加細膩的審視目前的運科能量。

賴品妤說，從今年初先將國訓中心運科處的編制擴大，到今天終於傳來好消息，行政院認為「成立國家級運動科學中心勢在必行」，且已責成教育部研擬「運科中心設置條例」，預計於5月底報行政院、6月底前送立法院審議；同時也規劃先於國訓中心內設立運科中心籌備處，以研擬未來發展的願景及運作模式。

雖然，台灣的運科能量起步相對較晚，但如何真正建立屬於自己的運動科學模式並且培育相關人才，她將會在立院持續監督，並推動設置條例儘速審議通過、預判各種組織發展的不足。

另外，賴品妤表示，她我與立委沈發惠、 新北市議員張錦豪共同爭取的「汐止運動園區」，目前體育署也已經初步規劃納入韻律體操場、滑板訓練場、簡易棒球場及部分運科元素，會持續的爭取、盯緊進度。