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聽奧／中華代表團染疫 至少13人確診

中央社 / 台北10日電
聽奧中華代表團染疫，至少13人確診。 中央社
聽奧中華代表團染疫，至少13人確診。 中央社

體育署今天證實，在巴西南卡西亞斯舉行的第24屆夏季達福林匹克運動會（簡稱聽奧）台灣代表團，目前已有13人確診，另有2人快篩陽性仍待PCR報告出爐。

今年巴西聽奧台灣代表團共計派出隊職員79人，其中包括39名運動員，參加田徑羽球、桌球、跆拳道、空手道、籃球、網球、射擊等8種運動競賽，截至目前代表團累計已拿下2銀、5銅。

近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例激增，今天已突破5萬例，而人在巴西征戰的聽奧台灣代表團也沒能倖免，體育署全民運動組組長呂忠仁表示，目前代表團當中已有13人確診，另外還有2人快篩呈現陽性，仍在等PCR報告出爐。

呂忠仁表示，聽奧主辦單位對於疫情防堵並不嚴謹，也沒要求參賽選手進行快篩，就算一旦確診，大會也沒禁止選手參賽，代表團只能做好自我防護，並落實每3天快篩自我檢查。他透露，「目前代表團確診的病例當中，多半都是快篩驗出陽性後，再透過PCR確診。」

至於目前已確診的代表團成員，呂忠仁表示，已安排一人一間進行隔離，並由隨隊醫生進行問診與後續治療。他強調，由於中央流行疫情指揮中心對於境外確診案例返台有一定程序，「因此有部分代表隊將延後返國，不過我們也有交代代表團，希望能妥善照顧延後返台的代表團成員。」

聽奧 田徑 羽球

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