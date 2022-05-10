湯優盃／戴資穎對陸休兵 東奧金牌戰對決破局

提前取得優霸盃8強的中華女子羽球隊，晚上8點將在分組最終戰強碰衛冕軍大陸隊，前兩天都打頭陣的「一姊」戴資穎休兵，沒能和大陸頭號女將陳雨菲重演東京奧運爭金戲碼。

中華羽球隊總教練蔡佳欣表示，接連擊敗西班牙和澳洲取得8強資格，已達成階段性任務，加上兩天來小戴空間感調整不錯，教練團討論後決定讓小戴休息調整，關鍵放在8強晉4強的單淘汰賽，也讓隊上年輕球員有更多磨練機會。

大陸第一點單打派上東奧奪金的「一姊」陳雨菲，前兩天都在第2點單打上陣的「交大學霸」許玟琪扛起第一點，繼2015年世青賽後再度挑戰陳雨菲。

中華隊優霸盃和大陸隊的排點公布。圖／截取網路

女子團體賽優霸盃和男子團體賽湯姆斯盃合稱湯優盃，我國羽將精銳進出，包括擔任「世界球后」最久的小戴和3組東奧男將周天成、「麟洋配」王齊麟／李洋和「羽球王子」王子維都到齊，昨天兩隊各取得第2勝後都雙雙確定晉級8強。

中華女羽晚上和衛冕軍大陸爭分組龍頭，男隊休兵一天，明天將和印度拚分組第一。