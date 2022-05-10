全大運射擊／壓軸混雙3連霸 北市大正妹包3金

全大運從108年開始增設射擊混雙項目，北市大宋諭婷／呂紹全就成公開男女混合組10公尺空氣步槍金牌組合，參賽奪金率百分百，111年全大運兩人再度延續完美戰績，壓軸登場的金牌戰以16：10力壓國體大「地主」葉玟萱／歐浩恩，完成3連霸。

有一雙靈動大眼的宋諭婷長相甜美，進入北市大就讀研究所才開始和呂紹全搭檔，國中主攻短跑、高中才轉練射擊的她形容，很早就射出成績的搭檔是射擊界「名將」，沒想到現在的自己已經可以和名將們在同一水平，期待未來也能在國際賽場射下獎牌。

同樣就讀北市大碩三，呂紹全國際賽經驗豐富，雅加達亞運還帶回首度設置的混雙金牌；成名較早的他認為宋諭婷原本就有實力，進入國家培訓隊後槍枝設備再升級，成績也更穩定，有好成績「不意外」。

混合10公尺空氣步槍決賽規則由每局分數較高得到積分2分，平手則各拿1分，先拿到16分的組合奪勝。北市大衛冕組合雖一度以4：8落後，但第7局和第8局都射出超過10分高分，積點扳平到8：8，最終仍以16：10完成3連霸。

壓軸項目奪金的宋諭婷也成射擊場大贏家，她團體和女子個人賽也都奪金，個人包辦3面金牌，其中女子團體賽和混雙都是完成3連霸，讓她直喊每面金牌都有特別意義。