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全大運游泳／台灣蝶王冠閎傳出確診 將隔離無法再戰

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全大運游泳／台灣蝶王冠閎傳出確診 將隔離無法再戰

聯合新聞網 / 綜合報導
王冠閎傳出確診。 報系資料照
王冠閎傳出確診。 報系資料照

去年東京奧運表現出色的台灣蝶王冠閎驚傳確診，原本將於今天早上出賽全大運200公尺自由式預賽卻請假未出賽，根據《ETtoday運動雲》報導，教練黃智勇稍早證實，因為PCR篩檢陽性所以請假，王冠閎現在人正常，但接下來隔離已無法再出賽。

王冠閎前兩天出賽個人項目100公尺蝶式、200公尺蝶式、還有接力等項目，包括昨天在200公尺蝶式游出1分56秒94摘金。原定今天早上將參加200公尺自由式預賽，卻請假缺席賽事，黃智勇說明，因王冠閎早上起床就覺得身體不舒服，而且有喉嚨痛等情況，中午去做PCR，證實是陽性確診。

黃智勇透露王冠閎目前身體狀況正常，但是因為接下來必須要被隔離，所以就沒有辦法再繼續出賽。

東京奧運 隔離 社交距離

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