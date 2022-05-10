竹縣電競好手曾浩鈞 與佰盜隊簽約進軍美國

新竹縣府今天表示，出身竹縣的電競選手曾浩鈞，今年與美國知名電競隊「100 Thieves（佰盜隊）」簽約3年，將赴美投入賽季，為新竹之光。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，家住竹北市的曾浩鈞，就讀東泰高中時加入東泰電競隊，持續在他鍾愛的電玩遊戲「英雄聯盟」訓練、精進技巧，並多次參加國際賽事累積經驗。

曾浩鈞從東泰高中畢業後，以運動績優甄審方式錄取國立台灣體育運動大學，目前就讀二年級，在今年1月底受美國知名電競隊「100 Thieves（佰盜隊）」邀請，以新台幣約千萬元，簽下3年合約。曾浩鈞也把握這次機會，暫時休學，在2月隻身赴美國洛杉磯，投入職業賽季。

東泰高中校務發展主任黃士祐表示，合約內容需保密，無法透露確切金額，但美方給選手的福利很好，選手只要專注在訓練及比賽，無後顧之憂。

他說，曾浩鈞在比賽時，判斷非常準確，且冷靜異於常人，因此，時常能穩定隊友狀態，給予信心，也期待曾浩鈞在未來的賽程表現，爭取榮耀。

曾浩鈞在2018年參加CEL英雄聯盟校園電競聯盟大賽獲冠軍，在2019的ISF世界中學電競錦標賽冠軍、同年也獲頒新竹縣優秀青年獎。在2021的PCS年度中，得到「最佳潛力獎」及「最佳進步獎」。