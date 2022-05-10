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全大運射擊／地主新星劉恆妤 初體驗攬兩金

聯合報 / 記者曾思儒／桃園即時報導
111年全大運射擊10公尺空氣手槍混合賽，國體大劉恆妤（左二）與郭冠廷（右一）在金牌戰擊敗同校對手奪得金牌。記者余承翰／攝影
111年全大運射擊10公尺空氣手槍混合賽，國體大劉恆妤（左二）與郭冠廷（右一）在金牌戰擊敗同校對手奪得金牌。記者余承翰／攝影

國三接觸射擊、高一才接受正式訓練，國體大新鮮人劉恆妤槍齡雖短但成績突出，111年全大運先力壓台師大奧運名將余艾玟，射下女子10公尺空氣手槍金牌，今天10公尺男女混雙空氣手槍再和學長郭冠廷搭檔摘金，全大運初體驗就獨攬兩金。

身材纖細的劉恆妤笑說，當初是因老家雲林有辦射擊相關育樂營，接觸後燃起興趣，家人也十分支持，高三全中運獲得銀牌，進入國體大成績更穩定，除入選成都世大運國手，杭州亞運也達參賽標準，但兩項賽事都宣布延期，讓她十分哀怨。

「還沒出國過，很想出國啊！」劉恆妤提到，目前還沒任何國際賽經驗，很期待出國拓展視野；她特別欣賞16歲就成為倫敦奧運國手的余艾玟，盼也能像前輩有穩定成績，在國際賽帶回獎牌。

國體大教練陳秋燕提到，劉恆妤原本有機會包辦3金，可惜團體賽成員之一在賽前一周確診新冠肺炎，儘管是無症狀患者仍遺憾缺賽，讓團隊原本設定「破大會紀錄摘金」的計劃落空。

郭冠廷109年和劉皓甄射進金牌戰飲恨，去年兩人就奪回金牌；今年衛冕組合卻「拆夥」，郭冠廷改和劉恆妤搭檔，劉皓甄搭檔蔡育成，兩組地主選手在金牌戰上演「國體大內戰」；劉恆妤／郭冠廷一路領先。第6局劉恆妤和郭冠廷各射出10.2分和10.5分高分，讓現場響起一陣驚呼，最終以16：2留下金牌。

陳秋燕解釋，賽前隊上就有些進行內部選拔，由分數較高的選手組成「一隊」，劉皓甄因有傷在身稍微影響成績，但也期待成都世大運劉皓甄和劉恆妤能一起射回佳績。

銅牌戰由北市大彭雅微／林暐傑以17：9擊敗中央警大黃映嘉／王彥傑，其中彭雅微109年搭檔黃維德摘金，去年同樣組合也獲得銀牌，今年改搭林暐傑仍站上頒獎台。

111年全大運射擊10公尺空氣手槍混合賽金牌，國體大劉恆妤。記者余承翰／攝影
111年全大運射擊10公尺空氣手槍混合賽金牌，國體大劉恆妤。記者余承翰／攝影
111年全大運射擊10公尺空氣手槍混合賽，國體大劉恆妤（左）與郭冠廷（右）在金牌戰擊敗同校對手奪得金牌。記者余承翰／攝影
111年全大運射擊10公尺空氣手槍混合賽，國體大劉恆妤（左）與郭冠廷（右）在金牌戰擊敗同校對手奪得金牌。記者余承翰／攝影
111年全大運射擊10公尺空氣手槍混合賽，國體大劉恆妤（左）與郭冠廷（右）在金牌戰擊敗同校對手奪得金牌。記者余承翰／攝影
111年全大運射擊10公尺空氣手槍混合賽，國體大劉恆妤（左）與郭冠廷（右）在金牌戰擊敗同校對手奪得金牌。記者余承翰／攝影

全大運 全中運 亞運

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