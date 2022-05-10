聽奧／射擊隊成獎牌庫 高雅茹獨拿兩牌

我國聽障射擊隊在巴西聽奧收穫滿滿，除男、女10公尺空氣手槍分別拿下銅牌及銀牌，射擊女將高雅茹今天再傳好消息，在25公尺手槍帶回銅牌。

蔡英文總統得知捷報後，旋即拍發賀電恭賀選手的優異表現。

高雅茹25公尺手槍先以排名第3晉級決賽，決賽中一度居前2的領先位置，但第三輪中發生失誤，落居第3，最終為射擊隊再添一面銅牌。

我國聽障射擊隊也結束本屆賽會所有比賽，共拿下1銀2銅，其中高雅茹獨獲1銀1銅，是繼2009年台北聽奧以後，再一次有我國選手在單屆賽會斬獲兩面獎牌。

網球場上，我國兩名女將林家文及何秋美在女子單打賽事持續挺進，女單4強就包辦兩席；林家文同日力戰兩場，與王俊偉搭檔的混合雙打賽事也順利晉級4強。

田徑場上，保有我國多項聽障短距離及跳遠紀錄的王世偉，男子跳遠決賽上跳出個人生涯最佳的7公尺08，也打破自己所保持的6公尺95全國聽障男子跳遠紀錄，獲得第4名；簡綾圻在女子跳遠項目資格賽以4公尺75公尺順利晉級決賽。

羽球隊持續在女單、男雙、女雙、混雙等項目一一挺進，目前代表團累積獲得2銀5銅。