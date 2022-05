網球／加拿大新星情緒失控 向觀眾飆罵「你他X的閉嘴」

世界排名16的加拿大新星沙波瓦羅夫(Denis Shapovalov)昨天在羅馬大師賽情緒失控,在和賽事官員溝通到一半時忽然轉頭朝觀眾席破口大罵:「你們他X的給我閉嘴!」引發滿場球迷噓聲。

23歲的沙波瓦羅夫昨天在羅馬大師賽64強對上地主義大利好手索涅戈(Lorenzo Sonego),沙波瓦羅夫首先拿下第一盤的勝利,但第二盤就在一度處於3比4落後時,他被判定雙發失誤,然而沙波瓦羅夫不服判決,激動地越過球網向主審指正球印想要要回這一分,結果主審表示沙波瓦羅夫因違反規定踏上對方場地,按照規則要給一次警告。

沙波瓦羅夫先前已經被警告過一次,再加上這次警告以及被判定雙誤,讓他連丟兩分導致這個發球局也直接被破發,沙波瓦羅夫繼續上前和跟主審爭論,他認為自己只是在「展示球印」,沒有必要被判定警告,而另一名賽事官員也出來調解,連同主審一同表示「這就是規則。」

在滿場球迷的噓聲下,沙波瓦羅夫高漲的情緒一發不可收失,先是跟主審說「這很愚蠢」,隨後又轉頭朝向觀眾席大吼:「你們他X的閉嘴!」此話一出,又引來球迷此起彼落的噓聲。

沙波瓦羅夫雖然輸掉第二盤,但第三盤仍順利拿下,最終以7:6、3:6、6:3晉級晉級32強。

Denis Shapovalov in a heated battle with Lorenzo Sonego/the Italian crowd in Rome...



"Shut the f___ up," he shouts when booed for arguing with the supervisor.pic.twitter.com/TVTGgNbeTy