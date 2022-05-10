網球／加拿大新星情緒失控 向觀眾飆罵「你他X的閉嘴」

世界排名16的加拿大新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）昨天在羅馬大師賽情緒失控，在和賽事官員溝通到一半時忽然轉頭朝觀眾席破口大罵：「你們他X的給我閉嘴！」引發滿場球迷噓聲。

23歲的沙波瓦羅夫昨天在羅馬大師賽64強對上地主義大利好手索涅戈（Lorenzo Sonego），沙波瓦羅夫首先拿下第一盤的勝利，但第二盤就在一度處於3比4落後時，他被判定雙發失誤，然而沙波瓦羅夫不服判決，激動地越過球網向主審指正球印想要要回這一分，結果主審表示沙波瓦羅夫因違反規定踏上對方場地，按照規則要給一次警告。

沙波瓦羅夫先前已經被警告過一次，再加上這次警告以及被判定雙誤，讓他連丟兩分導致這個發球局也直接被破發，沙波瓦羅夫繼續上前和跟主審爭論，他認為自己只是在「展示球印」，沒有必要被判定警告，而另一名賽事官員也出來調解，連同主審一同表示「這就是規則。」

在滿場球迷的噓聲下，沙波瓦羅夫高漲的情緒一發不可收失，先是跟主審說「這很愚蠢」，隨後又轉頭朝向觀眾席大吼：「你們他X的閉嘴！」此話一出，又引來球迷此起彼落的噓聲。

沙波瓦羅夫雖然輸掉第二盤，但第三盤仍順利拿下，最終以7：6、3：6、6：3晉級晉級32強。