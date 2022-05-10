湯優盃／中華女團擊敗澳洲 闖進8強

台灣羽球女團今天繼續由戴資穎領軍，優霸盃團體賽小組賽第2戰以5比0橫掃澳洲，加上中國擊敗西班牙，雙雙提前晉級8強，兩隊將在明天碰頭，角逐分組龍頭寶座。

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，台灣男團稍早以5比0橫掃德國，收下小組賽2連勝，提前鎖定8強門票。

台灣女團這次優霸盃與中國、澳洲、西班牙同在B組，取分組前2前進8強，在首戰以4比1擊敗西班牙後，今天迎戰澳洲。

擔綱第一點、世界排名第2的戴資穎今天面對排名第72的台裔澳洲籍女將陳煊渝，兩人實力有段差距，戴資穎僅花24分鐘，以21比6、21比5輕鬆勝出。

第2點女雙由許雅晴改與林琬清搭檔，同樣以21比7、21比14取勝，幫助台灣女團率先聽牌。

「交大學霸」許玟琪隨後登場，儘管連2天出賽，面對路易莎．馬（Louisa Ma），許玟琪以21比9、21比12輕鬆過關。

女雙組合李佳馨與鄧淳薰、女單好手陳肅諭分別鎮守第4、5點，同樣以直落二勝出。

台灣女團今天以5比0輕取澳洲，與同日擊敗西班牙的衛冕軍中國隊，小組賽都拿下2連勝，確定挺進8強，台灣女團明天將與中國隊碰頭，爭奪分組第一，屆時戴資穎有機會對決中國名將陳雨菲。