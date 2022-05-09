全大運田徑／要強也要帥！全能型男創最佳奪銀

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聯合報 / 記者曾思儒／桃園即時報導
111年全大運男子全能，北市大黃漢奪得銀牌。記者余承翰／攝影
111年全大運男子全能，北市大黃漢奪得銀牌。記者余承翰／攝影

成為北市大新鮮人的田徑好手黃漢，全大運初試啼聲就奪下銀牌，今天最後一項1500公尺更和打破高懸36年大會紀錄的長榮大學王晨佑幾乎同時壓線，最終的7271分也打破個人最佳成績，只差29分就能達到杭州亞運標準。

黃漢有著192公分的好身材，他健康的小麥色肌膚上有3處明顯刺青，立體五官還有鼻環和耳環點綴，加上一頭顯眼的「黑人頭」捲髮，一出場就引人注意。

黃漢笑說，髮型和身上裝扮是想塑造的個人特色，身上兩處歌德字體的刺青則是激勵自己，像是有一句的意思是「不到最後不是結束」，就像十項全能的特性，「有時候比不好，會想放棄後面的項目，刺這些事激勵自己，可以繼續拚！」

從小接觸田徑，黃漢國中到高一都是主攻欄架，接觸十項後愈練愈有興趣，去年全中運就代表新北明德高中拿下十項全能金牌；他當時的全中運金牌成績是7183分，相隔一年有顯著進步，他對全大運初體驗仍不滿意，「撐竿跳沒比好，可以到4公尺2、4公尺3，這次只有4公尺，可惜。」

比賽內容有加強空間，這兩天黃漢受王晨佑等好手刺激，成績大有斬獲，他笑說：「特別想追上王晨佑，本來是想創個人最佳，最後成績滿意外的。」

111年全大運男子全能，北市大黃漢奪得銀牌。記者余承翰／攝影
111年全大運男子全能，北市大黃漢奪得銀牌。記者余承翰／攝影
111年全大運男子全能，北市大黃漢奪得銀牌。記者余承翰／攝影
111年全大運男子全能，北市大黃漢奪得銀牌。記者余承翰／攝影

全中運 田徑 全大運

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