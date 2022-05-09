舉重／郭婞淳出新書鼓勵閱讀 盼成為有影響力的人
「舉重女神」郭婞淳從舉起場上的槓鈴，到化身為作者，她今天出席個人新書發表會，除了鼓勵民眾透過閱讀找到前進的動力外，也期待自己從被支持、幫助，進而成為有影響力的人。
郭婞淳今天出席「郭婞淳：舉重若輕的婞念」新書發表會，除了歌手瘦子（E.SO）錄製祝賀影片外，教練林敬能也上台發言，並流露出感性的一面，而家人驚喜現身，更讓郭婞淳當場感動到落淚。
郭婞淳去年在東京奧運拿下舉重金牌，完成人生重要里程碑，透過出書分享成長和訓練歷程，她透露，「實體書出來前會先校稿，這本書看了3、4遍，在看的時候有哭有笑，真的拿到實體書時，沒辦法形容那種心情。」
郭婞淳透露，2014年受傷時，教練曾送給她一本書，讓她藉由書找到力量以及對事情的看法，希望透過自己這本書，也能成為他人在遇到困難時的力量，她強調，「文字很輕，但組成的一句話，都可以是非常有力量的」。
「其實我在很早之前，就一直很希望自己成為很有影響力的人，漸漸地我覺得有做到一些，但我覺得可以做到更多。」郭婞淳認為，透過出書讓她獲得更多前進的動力。
郭婞淳在新書發表會中也謝謝在運動生涯中一路幫助過她的人，她才可以走到現在，她說：「透過被幫助、被支持，希望自己成為一個可以支持別人的人，我很努力想要成為這樣的人，成為有影響力的人。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言