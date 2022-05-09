舉重／郭婞淳出新書鼓勵閱讀 盼成為有影響力的人

「舉重女神」郭婞淳從舉起場上的槓鈴，到化身為作者，她今天出席個人新書發表會，除了鼓勵民眾透過閱讀找到前進的動力外，也期待自己從被支持、幫助，進而成為有影響力的人。

郭婞淳今天出席「郭婞淳：舉重若輕的婞念」新書發表會，除了歌手瘦子（E.SO）錄製祝賀影片外，教練林敬能也上台發言，並流露出感性的一面，而家人驚喜現身，更讓郭婞淳當場感動到落淚。

郭婞淳去年在東京奧運拿下舉重金牌，完成人生重要里程碑，透過出書分享成長和訓練歷程，她透露，「實體書出來前會先校稿，這本書看了3、4遍，在看的時候有哭有笑，真的拿到實體書時，沒辦法形容那種心情。」

郭婞淳透露，2014年受傷時，教練曾送給她一本書，讓她藉由書找到力量以及對事情的看法，希望透過自己這本書，也能成為他人在遇到困難時的力量，她強調，「文字很輕，但組成的一句話，都可以是非常有力量的」。

「其實我在很早之前，就一直很希望自己成為很有影響力的人，漸漸地我覺得有做到一些，但我覺得可以做到更多。」郭婞淳認為，透過出書讓她獲得更多前進的動力。

郭婞淳在新書發表會中也謝謝在運動生涯中一路幫助過她的人，她才可以走到現在，她說：「透過被幫助、被支持，希望自己成為一個可以支持別人的人，我很努力想要成為這樣的人，成為有影響力的人。」