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湯優盃／奪勝保證！戴資穎24分鐘拍下澳洲對手

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湯優盃／奪勝保證！戴資穎24分鐘拍下澳洲對手

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

連續兩天都打頭陣，我國羽球「一姊」戴資穎今天優霸盃分組第2戰碰澳洲華裔對手陳煊渝，再度展現「世界球后」在位周數最久的頂級身手，兩局各只讓對手拿6分和5分，僅花24分鐘就為中華隊搶下首點勝利。

女子團體賽優霸盃和男子團體賽湯姆斯盃合稱湯優盃，包括東京奧運奪銀的戴資穎，東奧金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，以及「一哥」周天成和「羽球王子」王子維等東奧國手全到齊，昨天首戰中華男羽和女羽也雙雙奪勝。

男團第2戰今天下午3點先登場，在周天成、「麟洋配」和王子維連拿勝場下，提前確定勝利，和同是2連勝的印度隊同闖8強，後天碰頭將爭分組龍頭席位。

女團晚上8點與澳洲展開對決，打頭陣的小戴面對世界排名72的陳煊渝，一下場就打出8：0猛攻，首局只花11分鐘就以21：6先下一城；第2局小戴仍一路領先，進入技術暫停時更只讓對手拿到1分，最終就以21：5迎接勝利。

小戴昨天只花25分鐘就奪勝，今天更是「精簡」到24分鐘。

今天第2點有女雙許雅晴／林琬清擔綱，第3點單打由「交大學霸」許玟琪上陣，第4點由女雙李佳馨／鄧淳薰出賽，壓軸第5點的單打由陳肅諭上場。

中華女團昨天已擊敗西班牙，今天再由小戴開出紅盤，明天晚間分組最終戰將碰衛冕軍大陸。

羽球 戴資穎 周天成

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