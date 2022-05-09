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優霸盃／周天成、麟洋配攜手 中華男團提前晉8強

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優霸盃／周天成、麟洋配攜手 中華男團提前晉8強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「麟洋配」今天直落2奪勝。圖／Badminton Photo提供
「麟洋配」今天直落2奪勝。圖／Badminton Photo提供

延續昨天5點「橫掃」加拿大隊的氣勢，中華男子羽球隊今天在湯姆斯盃面對德國隊，東京奧運3組國手周天成、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和「羽球王子」王子維前3點就鎖定勝利，提前擊敗德國隊，和印度隊同是2勝在手，提前晉級8強。

女子團體賽優霸盃和男子團體賽湯姆斯盃合稱湯優盃，我國羽將精銳進出，加上「一姊」戴資穎，4組東奧國手全到齊，昨天首戰也雙雙奪勝。

今天由男子隊先登場，打頭陣的「一哥」周天成遇世界排名64的魏斯基申（Max Weisskirchen）雖以20：22讓出首局，但以21：15、21：14逆轉拿下第一點。

第2點擔綱的「麟洋配」王齊麟／李洋，面對塞德爾（Marvin Seidel）／佛爾克（Jan Colin Voelker），只花34分鐘就以21：16、21：18出線，中華隊已取得點數2：0的「聽牌」優勢。

世界排名15的「羽球王子」王子維，第3點碰世界排名84的舍費爾（Kai Schaefer）雖遇苦戰，歷經1小時又26分鐘大戰仍以15：21、21：18、21：16奪勝，提前為中華隊拿下勝利，2連勝在手和印度提前晉級，11日下午3點兩軍對陣將爭取分組龍頭。

中華女團昨天擊敗西班牙，今天晚上8點出戰澳洲，明天晚間碰衛冕軍大陸，目標突破「8強魔咒」。

羽球 中華隊 周天成

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