全大運田徑／破36年紀錄！王晨佑成最強鐵人
去年就有機會在全大運打破高懸35年的公開男生組田徑十項全能大會紀錄，長榮大學王晨佑卻在最後一項1500公尺雙腿抽筋，錯失機會；111年全大運他沒再錯過，今天最後一項1500公尺順利完賽後確定獲得7655分，打破前輩古金水民國75年締造的7599分大會紀錄。
十項全能賽程共比兩天，4年前摘下亞青賽金牌的王晨佑，第一天賽後雖再出現右腿抽筋狀況，但經治療舒緩，今天賽程沒有太大狀況，儘管較弱的撐竿跳仍沒突破讓他有些「鬱卒」，最終仍締造個人最佳成績，也躋身十項全能的歷年第4傑。
古金水締造紀錄時，大四的王晨佑還沒出生，但他對各項紀錄看得淡然，「不會特別想破紀錄，是去想自我突破。」就像今天雖改寫最佳成績，他對撐竿跳、鐵餅和標槍表現都搖頭。
去年就已達到杭州亞運標準的王晨佑提到，亞運延期，當下心情很複雜，「得知時失落，覺得可惜，很久沒出國了，一方面又為自己開心，有更多時間去突破自我。」
舉辦十項全能的賽事並不多，亞運和成都世大運都延期，使王晨佑今年只剩年底的全田賽，一年只有兩場賽事，讓他直呼希望有更多賽事。
不只王晨佑以個人最佳成績改寫大會紀錄，北市大新鮮人黃漢也以突破最佳的7271分奪銀，台體大卓家玄以7064分摘銅，站上頒獎台3名選手成績都突破7千分。
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