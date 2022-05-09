全大運田徑／迷失回歸！台體大林曉慧跑回第一金

國三和高三都帶著全中運女子100公尺跨欄金牌「畢業」，台體大跨欄女將林曉慧111年全大運再度複製金牌畢業禮的個人「傳統」，今天她跑出個人最佳的13秒58，力壓兩年前跑出「歷年第二傑」的台師大女將林詩亭，迎接大學生涯第一面全大運金牌。

林曉慧坦言，高中進入大學後，一方面要適應課表，一方面也「愛玩」，多少影響成績，「大二想回來，但狀態拉不回來，謝喜恩和林詩亭成績起來後，更沒目標。」升上四年級，她決定再為自己拚一回，除將60公斤的體重降到56公斤，早上也會自主訓練，今天公開女組100公尺跨欄決賽順利達成締造最佳紀錄的目標，讓她燃起繼續努力的動力。

「其實我賽前很緊張，也不知道她（林詩亭）狀況。」林曉慧透露賽前太亢奮，穿著布鞋時還不小心扭到腳，還好下場並不影響；能以0.03秒差距擊敗林詩亭，她坦言開心外也說，若能在對手顛峰時拿下勝利，開心程度會更多。