網球／大坂直美受邀拍攝雜誌 承認過去幾個月心理很難熬

大坂直美（Naomi Osaka）上星期在馬德里大師賽止步32強，至今仍在尋求今年首冠，日前她獲邀拍攝《SELF Magazine》雜誌封面，她也回憶起自己過去遇到的心理問題。

大坂直美曾向世人公開自己飽受憂鬱症和焦慮症所苦，甚至出現在記者會上痛哭等狀況，去年也休息了一段時間，今年重新回到賽場上，到目前為止還沒找回過去球后身手，雖然在邁阿密女網賽拚進決賽獲得亞軍，其他的賽事包括澳網、印地安泉大師賽、馬德里大師賽都很早就被淘汰，明天她將在羅馬大師賽亮相。

近日大坂直美參與《SELF Magazine》雜誌的拍攝，稍早她在個人IG上附上照片並寫下，「過去幾個月有時很難熬，但我也越來越了解自己，對此我真的很感激，大坂直美也承認她正在從一些狀況中慢慢好轉，儘管這些問題沒有立即消失，她還是決定保持積極的態度面對。