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馬德里名人賽／62分鐘就丟冠 澤瑞夫痛批賽程讓他天天熬夜

聯合新聞網 / 綜合報導
德國名將澤瑞夫認為自己輸得很冤。 法新社
德國名將澤瑞夫認為自己輸得很冤。 法新社

西班牙小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天僅花62分鐘，就以6比3、6比1直落二擊敗德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）奪下馬德里名人賽冠軍，而澤瑞夫認為輸球是被大會安排的賽程所害。

19歲的阿爾卡拉斯只花了約1小時就擊敗澤瑞夫，在家鄉豪取馬德里名人賽冠軍，並收下個人近來的10連勝，連同上個月底的巴塞隆納網賽，他已連拿兩座冠軍。

不過澤瑞夫認為自己輸得很委屈，因為大會在時程安排上的不妥，導致他睡眠嚴重不足，影響到自己在場上的發揮，「賽程不應該這樣的，我前幾天比賽完是凌晨4點睡覺，昨天更是到凌晨5點才能休息。」

「如果熬到半夜四五點，隔天就會想睡覺，如果是連兩天都這樣，真的會完全累癱，這種睡眠品質會摧毀球員的體力，讓我們無法在比賽中拿出最高水準應戰。」

澤瑞夫甚至痛罵ATP賽程的安排，「真的太不像話了，要我在這樣的狀態下，和我認為當今最厲害的球員之一阿爾卡拉斯打決賽，實在太困難了。我的身體今天完全沒有協調性，我的發球沒有協調，我的擊球也沒有協調。我錯過了兩個超級容易的頭頂球，因為球來了身體卻力不從心。」

澤瑞夫

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