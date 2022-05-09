馬德里名人賽／拍落球王、衛冕軍 19歲地主捧冠寫歷史

剛過19歲生日的西班牙小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在馬德里名人賽締造大驚奇，先是擊敗偶像「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），4強再逆轉塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），台灣時間今天凌晨的決賽再以6：3、6：1擊敗衛冕冠軍、德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），成為賽史最年輕冠軍。

去年馬德里名人賽，阿爾卡拉斯在生日當天輸給納達爾，今年不但擊敗偶像更收下本季第4冠，他說：「去年是我第一次參賽，一切都成為經驗，和世界最佳選手對陣、參加1000分級的名人賽，我受益良多。現在不一樣了，我走上場時知道我是能贏下比賽，有任何時刻都能獲勝的信心。」

阿爾卡拉斯成為馬德里賽史最年輕的冠軍得主，也是第2年輕就收穫兩座名人賽金盃的選手，僅次於偶像納達爾2005年以18歲就拿下蒙地卡羅和羅馬冠軍；兩位西班牙不同世代的好手還有另項紀錄連結，阿爾卡拉斯是繼2005年納達爾之後，最年輕擠身世界前10的選手。

對陣世界前10選手已收下7連勝的阿爾卡拉斯笑說，能擊敗一流好手的感覺非常好，「擊敗史上最佳的兩位球員（納達爾和約克維奇），然後再贏世界排名第3的澤瑞夫，他是很傑出的選手，我會說這是生涯最後的一周了。」

衛冕失敗的澤瑞夫大氣說，現階段的阿爾卡拉斯無疑是最佳球員，他在頒獎典禮還開玩笑說：「就算你現在只有5歲，你也是擊敗我們了。很開心看到網壇有新星出現，可以去贏下大滿貫，有朝一日會登上世界第一，不斷贏得冠軍。」