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全大運網球／陽光選手轉教練 劉少凡拚金牌退役

聯合報 / 記者曾思儒／桃園即時報導
111年全大運網球男子雙打，國體大劉少凡（左）與許育修（右）。記者余承翰／攝影
111年全大運網球男子雙打，國體大劉少凡（左）與許育修（右）。記者余承翰／攝影

111年全大運由國體大擔任東道主，碩士班三年級的網球好手劉少凡再度和許育修「合體」，兩人除要挑戰4年內的第3面全大運金牌，劉少凡也想為可能的選手生涯最終戰畫下完美句點。

188公分的劉少凡，105年全大運就和徐竫雯拿下混雙金牌，隔年男雙和李冠毅登頂，107年再完成男雙2連霸，108年改搭拿過3座大滿貫青少年男雙金盃的許育修，兩人仍捧起男雙金盃，109年再登頂，若不是110年全大運因新冠肺炎延後舉行、許育修仍在隔離錯過比賽，劉少凡有機會挑戰不同搭檔的全大運男雙6連霸。

連續奪金屆數雖中斷，今年劉少凡和許育修重新攜手，意義格外不同，劉少凡說：「這次是在學校辦，學弟妹很多，希望幫學校爭取金牌。」25歲的他透露，111年全大運也可能是選手生涯最終戰，職業排名最高914的他說：「我去年11月開始轉當教練，選手的話經費是一大問題，我也打很多年了，想要有個轉變，剛好有個機會，我自己對教練也有興趣。」

這周以選手身分打完全大運，劉少凡就將以教練身分前往墨西哥，他承認轉換身分半年來已很少訓練，全大運是「花老本」，但搭檔許育修夠「罩」，今天男雙一日兩勝後已拿到金牌戰門票，明天就要為地主捍衛最後金牌。

去年3月還曾到埃及參賽，劉少凡轉變身分後，想法跟著轉變，「以前當選手，就是把自己做到最好，教練要和家長溝通、和選手溝通、和體能師溝通、排比賽、擬定訓練計畫，對我是很困難的事情。」除了請教一些教練前輩，他也做中學，自評已經愈來愈上手。

不只拿到男雙金牌戰門票，許育修今天最先出賽的男雙4強賽也以8：3擊敗中信學院劉滾，單日3戰勝率百分百，明天有機會挑戰單日雙金。

111年全大運網球男子雙打，國體大劉少凡（後）與許育修（前）。記者余承翰／攝影
111年全大運網球男子雙打，國體大劉少凡（後）與許育修（前）。記者余承翰／攝影
111年全大運網球男子雙打，國體大劉少凡（左）與許育修（右）。記者余承翰／攝影
111年全大運網球男子雙打，國體大劉少凡（左）與許育修（右）。記者余承翰／攝影
111年全大運網球男子雙打，國體大劉少凡（後）與許育修（前）。記者余承翰／攝影
111年全大運網球男子雙打，國體大劉少凡（後）與許育修（前）。記者余承翰／攝影
111年全大運網球男子雙打，國體大劉少凡（左）與許育修（右）。記者余承翰／攝影
111年全大運網球男子雙打，國體大劉少凡（左）與許育修（右）。記者余承翰／攝影
111年全大運網球男子雙打，國體大劉少凡（前）與許育修（後）。記者余承翰／攝影
111年全大運網球男子雙打，國體大劉少凡（前）與許育修（後）。記者余承翰／攝影

全大運 許育修 李冠毅

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