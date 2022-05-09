馬德里名人賽／19歲阿爾卡拉斯連勝名將 決賽再克澤瑞夫稱王
西班牙小將阿爾卡拉斯今天僅花62分鐘，就以6比3、6比1直落二擊敗德國名將澤瑞夫，在家鄉父老面前奪下馬德里大師賽冠軍。
19歲的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）只花了1個小時又多一點點的時間，擊敗澤瑞夫（Alexander Zverev），收下個人近來的10連勝，連同上個月底的巴塞隆納網賽，他已連拿兩座冠軍。
阿爾卡拉斯奪冠毫不僥倖，因為他是接連擊敗同胞網球名將納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞的世界球王約克維奇（Novak Djokovic）才闖進決賽；而在今天稱王後，阿爾卡拉斯在9日公布的最新世界排名將上升到第6。
甫於5日歡度19歲生日的阿爾卡拉斯，繼3月在邁阿密網賽後，再次拿下ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATPWorld Tour Masters 1000）冠軍。比阿爾卡拉斯更年輕而能有如此成就的選手只有納達爾，他在18歲時，於蒙地卡羅、羅馬兩項賽事稱王。
阿爾卡拉斯說：「能打贏這些球員，感覺真的很棒。先擊敗史上最好的兩名球員，然後又贏了世界排名第3的澤瑞夫，而他是個偉大的球員。我得說這真是我這輩子到現在，最美好的一週。」
大會第2種子澤瑞夫對阿爾卡拉斯的表現印象深刻。
賽後他在場上告訴阿爾卡拉斯說：「現在你是世界上最好的球員，就算你只有5歲，你仍擊敗了我們所有人。」
澤瑞夫深信阿爾卡拉斯這名青少年選手的前途不可限量。
澤瑞夫說：「很高興看到網球界能有這樣一位新的超級巨星，他將贏得許多大滿貫賽冠軍，並將成為世界球王。」
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