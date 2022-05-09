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高球／PGA富國銀行錦標賽 潘政琮並列第15

中央社 / 台北9日電
旅美高球好手潘政琮在富國銀行錦標賽第4輪揮出70桿，4輪合計以低於標準1桿的279桿，並列第15。 美聯社
旅美高球好手潘政琮在富國銀行錦標賽第4輪揮出70桿，4輪合計以低於標準1桿的279桿，並列第15。 美聯社

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）富國銀行錦標賽今天進行最終輪賽事，旅美高球好手潘政琮揮出70桿，4輪合計以低於標準1桿的279桿，並列第15。

總獎金900萬美元的（新台幣約2.7億元）富國銀行錦標賽在美國馬里蘭州波多馬克舉行，今天展開最終回合競桿，美國選手霍瑪（Max Homa）成功超車，繳出5鳥3柏忌，4輪合計以低於標準8桿的272桿，以2桿優勢，贏得生涯第4座美巡賽冠軍。

潘政琮上週墨西哥公開賽並列第29，這次前進富國銀行錦標賽，前3輪分別打出68桿、71桿、70桿。

潘政琮今天最終輪從第1洞出發，在第2至4洞連續吞下柏忌後回穩，並在第9洞捕鳥，轉場後漸入佳境，再進帳3鳥、1柏忌，連續2天揮出70桿，4輪總桿數279桿，並列第15。

另外，台灣高球選手俞俊安在美次巡的光輝國際巡迴賽西蒙斯銀行公開賽奮戰，前3輪結束仍以1桿領先，最終輪抓下2鳥，吞1柏忌，打出4天以來最差的71桿，4輪合計以低於標準15桿的273桿，以1桿之差，名列亞軍，與生涯首座光輝國際巡迴賽冠軍擦身而過。

美國選手霍瑪贏得生涯第4座美巡賽冠軍。 路透
美國選手霍瑪贏得生涯第4座美巡賽冠軍。 路透

潘政琮 高爾夫

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