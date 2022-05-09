聽奧／兼項100公尺就創紀錄 許樂跑回田徑第一面獎牌

帶著世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人身分參加第24屆夏季達福林匹克運動會，我國田徑小將許樂再跑出驚奇，她在女子100公尺準決賽就飆出12秒18成績，打破世界聽障U20紀錄原本的12秒23紀錄，決賽再以12秒31獲得銅牌，帶回我國田徑代表隊的首面獎牌。

19歲的許樂是女子100公尺跨欄選手，就讀台中市大業國中時期就國內分齡賽事中屢創佳績，進入新民高中後更在109年新北市全國田徑錦標賽創下的13.19秒成績，成為世界聽障女子100公尺跨欄紀錄。

本次遠赴巴西參加聽奧，是許樂在國際賽場上的初體驗，除了個人主項的女子100公尺跨欄之外，也兼項參加100公尺及200公尺的比賽；今天100公尺與世界頂尖選手競爭，許樂突圍而出拿下銅牌，也對明天主項的100公尺跨欄比賽加添信心。

許樂跑出第一面田徑獎牌，蔡英文總統得知捷報，旋即拍發賀電恭賀選手的優異表現。

屢屢展獲獎牌的射擊隊，今天由高雅茹及廖瑞友聯手搭檔出戰混合10公尺空氣手槍，銅牌戰雖以4比16落敗，仍獲得第4名佳績。