王政松連任高協理事長 持續六年振興計畫打造奧運成功佳績

中華民國高爾夫協會「第十二屆理事長、理監事就職典禮暨第一次聯席會議」於今天上午於晶華酒店舉行。蔡英文總統特別致贈恭賀中堂及花籃、總統府李大維秘書長、總統府資政顏志發、內政部徐國勇部長、台北市黃珊珊副市長、桃園市府黃治峯秘書長，與立法委員黃國書、林俊憲、羅致政、范雲等多位委員及各界長官貴賓蒞臨指導與嘉勉祝賀。

新任理監事由高爾夫運動各項領域菁英組成，兼具專業性、多元性、代表性。其中包括優秀選手、球場負責人及總經理、知名企業家、國家級教練、國際級裁判等各界代表，一同推動高爾夫各項計畫向前邁進。

第十二屆理事長王政松先生於會議中表示：首先感謝所有會員代表、理監事們的信任與支持，獲選為中華民國高爾夫協會第十二屆理事長，繼續為我國高爾夫運動貢獻心力。

王理事長並於會議中向理監事們說明四大重點：

一、首要工作持續推動「重返榮耀-高爾夫六年振興計畫」：包括深根基層高爾夫扎根、厚植高爾夫選手訓練機制、強化高爾夫國際交流、提升高爾夫賽事價值、帶動高爾夫產業發展等五大類別。

二、全力備戰國際賽事：包括5月份新加坡舉辦的泰后盃、6月份菲律賓舉辦的野村盃、8月份法國舉辦的世界業餘錦標賽，同時為2024巴黎奧運進行場地勘查以及9月份杭州亞運。安排國家隊培訓選手國內外移地訓練，專注科學化訓練提升訓練品質，為國際賽事做好準備，再創佳績。

三、引介更多社會資源投入高爾夫的發展，包括選手、產業、球場、法制、觀光、競賽，建構全方位健全的高爾夫發展體系。

四、催生台灣一座世界級標準的高爾夫場地，期俾能爭取美巡賽規格大賽來台舉辦，平時更可做為選手練習適應國外場地之用。

最後，王理事長表示未來持續推動各項工作計畫、進而提升我國競爭力，以嚴謹認真態度帶領高協運作，繼2020東京奧運潘政琮選手獲得我國史上第一面奧運獎牌，期許9月份杭州亞運再創佳績邁向巔峰，為台灣高爾夫的發展創造出新世代，持續在國際上發光發熱。

第十二屆高協理監事名單：

理事長：王政松。

運動選手理事：高尚宏、鄭美琦、陳榮興、宋定衡、陳元車、翁子琁、鄭誠諒。

個人會員理事：陳茂仁、陳惠娟、劉重威、劉永祿、廖義芳、盧怡全、季力康、賴志明、何敏、張至滿。

團體會員理事：陳志忠、林果兒、吳見亨、鄭蔡秀莉、簡志宏、許至勝、黃文正、張鴻成、吳憲紘、林壬林、許朝謀、卓建宏、羅芳明、林瑞斌、陳文得、張鳳強、陳建甫。

監事：劉美雲、何仲義、謝雪雲、張韋文、林賢三、賴麗敏、郭巨鋒、李金訓、張明煜、潘慧如、楊竣勝。

蔡英文總統特別致贈恭賀中堂及花籃。 高協提供