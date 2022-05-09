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桌球／WTT佛利蒙特支線賽 鄭怡靜、李昱諄屈居女雙亞軍

中央社 / 台北9日電
鄭怡靜（右）與李昱諄拿下WTT佛利蒙特支線賽女雙亞軍。圖為兩人3月底在WTT球星挑戰賽首度合拍奪下亞軍。 新華社
鄭怡靜（右）與李昱諄拿下WTT佛利蒙特支線賽女雙亞軍。圖為兩人3月底在WTT球星挑戰賽首度合拍奪下亞軍。 新華社

台灣桌球選手鄭怡靜與李昱諄今天在WTT佛利蒙特支線賽女雙決賽，在0比2落後時扳平，決勝局更連續化解對手賽末點，可惜未能再下一城，最終以2比3敗下陣來，拿下亞軍。

世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽在美國北加州佛利蒙特舉行，台灣「桌球教父」莊智淵這次混雙與陳思羽搭檔出擊，昨天決賽以3比0橫掃美國組合劉丹與宋家瑜，收下合作以來首座國際賽冠軍。

鄭怡靜與李昱諄3月底WTT球星挑戰賽首度合拍就拿下亞軍，有了好的開始，這次2人在WTT佛利蒙特支線賽繼續合體，再度叩關決賽，與日本組合笹尾明日香（Asuka Sasao）與森櫻守（Mori Sakura）爭冠。

鄭怡靜與李昱諄今天前2局以9比11、7比11丟失後，第3局展開反擊，在8比10落後情況下，連續化解對手賽末點，以11比10反超，儘管錯過1個局點，所幸及時穩住陣腳，以13比11逆轉拿下。

「鄭李配」在上演逆轉秀後，士氣大振，第4局再以11比8扳平戰局。

關鍵決勝局，「鄭李配」開局一度以2比0領先，對手拉出一波10比5攻勢反超，「鄭李配」在7比10落後情況下，再度發揮韌性，在追成只剩1分差後，未能複製第3局逆轉戲碼，以9比11敗下陣來，以亞軍作收。

另外，世界排名第25的莊智淵男單4強賽出戰排名第88的日本選手篠塚大登，在以11比8搶下首局後，連續丟掉4局，最終局數以1比4落敗。

世界排名第70的台灣女將劉馨尹同樣未能在女單4強賽突圍，以1比4不敵排名243的日本女將小塩遙菜，無緣決賽。

桌球 鄭怡靜

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