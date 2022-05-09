打破「棒球之神」 馬拉度納「上帝之手」球衣2.6億拍出

運動明星的球衣一向是拍賣場上的明星商品。2020年辭世的阿根廷足球球王馬拉度納，其使出「上帝之手」助阿根廷國家隊打敗英格蘭隊時穿的球衣，上週由倫敦蘇富比舉行網拍，最終以714萬英鎊(台幣約2.6億)天價賣出，打破「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）洋基隊球衣拍出564萬美元的紀錄。不僅打破運動球衣的拍賣紀錄，亦一舉成為史上最貴體育紀念品。

若說歷屆世界盃足球賽最經典一幕，當屬馬拉度納憑「上帝之手」入球幫阿根廷擊敗英格蘭。1986年世界盃八強戰，阿根廷與英格蘭於墨西哥城對陣。時值1980年代阿根廷與英國爆發福克蘭戰役，兩國猶如世仇。這場球賽馬拉度納使出「上帝之手」打敗英格蘭，讓阿根廷舉國瘋狂，英國則視為世紀之恥。

當時馬拉度納把握英格蘭的失誤，快守門員一步用手將球頂入球門。球員用手觸碰足球屬犯規之舉，但裁判因視線受阻，誤以為馬拉度納用頭把球頂入網，判入球有效。面對這極具爭議的入球，馬拉度納表示：「是自己的頭和上帝之手造就了這一球。」「上帝之手（the hand of god）」因此得名。

有趣的是，「上帝之手」的球衣卻由英國球員霍奇(Steve Hodge)珍藏。霍奇也是當年球賽的關鍵人物，正因他失誤把皮球踢向自己的球門方向，才造就馬拉度納的「上帝之手」。賽後他向馬拉度納要求互換球衣，馬拉度納慷慨答應，讓這件球衣在阿根廷的死敵英國珍藏了36年。

但球衣拍賣前，馬拉度納長女Dalma提出質疑，認為球衣只為父親上半場所穿，因天氣太熱，下半場換上了另一件球衣，而「上帝之手」一幕發生在下半場。蘇富比則回應，拍賣前已找獨立公司鑒定，將球衣與當年下半場賽事的照片比對，認為是同一件無誤。此外，馬拉度納也曾在自傳中表示，賽後將「上帝之手」的球衣贈予霍奇。球衣在英國曼徹斯特國家足球博物館曾展出多年，從未有人質疑其真實性。