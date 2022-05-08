高球／三花TPGA錦標賽 洪健堯連霸獲加碼獎金

總獎金台幣700萬元的「2022三花TPGA錦標賽」今天在台灣高爾夫俱樂部進行最終輪，「三花王」洪健堯力抗群雄追趕，發揮準確推桿，以抓四鳥無柏忌的完美演出，交出低於標準桿四桿的68桿，以四輪總桿低於標準桿8桿的280桿，以三桿勝差，不但成功連霸，150萬元冠軍獎金入袋以外，還額外獲得三花棉業創辦人施董事長的加碼連霸獎金50萬元，共贏得200萬元獎金；這個冠軍也是他在連續七年由台灣三花棉製業公司冠名贊助下的第五冠紀錄，也平了賽史最多冠紀錄的第六冠。

具有55屆悠久歷史的TPGA錦標賽，獲得最多冠六冠紀錄的是已故的前TPGA理事長許勝三。

林冠伯也打出68桿佳績，以四輪總桿283桿居亞，獲得獎金70萬元。地主長春選手52年次呂文德交出70桿，以四輪284桿獨居第三名，贏得獎金38萬元。

2020年冠軍葉昱辰與李玠柏各打72桿與73桿，同以總桿287桿，並列第四名作收，

86歲的台灣三花棉製業公司創辦人施純鎰董事長今天親自到球場為選手加油，在第18洞果嶺旁看到洪健堯最後成功奪冠，十分開心，特別在頒獎典禮上臨時宣布加碼連霸獎金50萬元。

今天淡水區風和日麗，有不少觀眾與球場的會員到場觀賽，到場為選手加油的貴賓還有仰德集團董事長許育瑞丶台豐球場董事長林伯實夫婦及台灣高爾夫俱樂部會長陳彥豪夫婦丶三花基金會執行長施貞菲等。

洪健堯賽後表示，此次能再度奪冠要感謝許多貴人的幫助，包括仰德集團的許董事長丶東方球場的郭總經理丶台豐球場的林董事長及林文堂與呂偉智，一直鼓勵他或默默地支持他，帶給他許多動力與助力，度過最近的一些難關。

他說：「當然也要更謝謝三花棉業施董事長贊助這項大賽，讓我有機會再次獲勝，我每次都會排除萬難，以此賽為最優先參賽順序，並加倍努力與加倍專注贏得這項比賽。」他還要感謝家人與女兒的精神支持，與美國的教練、台灣的教練團魏至嶸與趙勛廷的指導。

洪健堯賽後表示，其實今天比賽中他的心情一直很緊繃，他一直跟自己對話丶碎碎念，主要是告訴自己，若是參加台灣的比賽都會緊張，那參加國外比賽時，不是更沒機會了，期許自己要進步；加上場邊有許多好朋友來為我加油，跟我講話，不時提醒我不要緊張，讓我的情緒放鬆不少。