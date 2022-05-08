全大運舉重陳玟卉戴口罩完賽 小試身手摘金

台灣舉重女將陳玟卉今天全國大專校院運動會女子舉重71公斤級全程戴口罩上陣，以抓舉90公斤、挺舉110公斤，總和200公斤，為台師大拿下1面金牌。

陳玟卉去年東京奧運女子舉重64公斤級以黑馬之姿奪得銅牌，同年底世界舉重錦標賽女子64公斤量級，進帳1金、1銀、1銅。

陳玟卉今天參加在國立體大舉行的111年全大運女子71公斤級舉重賽事，迎來近5個月首戰，在考量近期忙於論文、訓練強度不如以往，加上因應近期本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，陳玟卉全程戴口罩應戰，最終抓舉、挺舉各試舉1次，以抓舉90公斤、挺舉110公斤，總和200公斤奪得金牌。

陳玟卉首次戴口罩參賽，她坦言：「挺舉會稍微喘一點，因為疫情，沒辦法，要戴口罩保護自己。」

教練黃達德一路看著陳玟卉成長，他觀察陳玟卉從去年亞錦賽、奧運、世錦賽，表現持續進步，個性變得成熟且自律，並在去年世錦賽結束後訂下目標，要拚到2028年。

談到亞運延期，陳玟卉認為，和東京奧運延期一樣，有更多時間可以準備，且接下來可以銜接2024年巴黎奧運，「其實賽季接得滿剛好的」。她隨後也分享接下來賽事規劃，除了可能參加國內賽事外，目標將鎖定年底世錦賽。