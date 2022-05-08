優霸盃／戴資穎、麟洋配領軍 中華男女隊都奪勝

國際羽壇團體大賽湯優盃今天在泰國曼谷點燃戰火，率先登場的我國由女子隊球后「在位」周數最久的戴資穎領軍下，前3點女單都奪勝，擊敗里約奧運金牌名將馬琳（Carolina Marin）的西班牙隊；下午中華男子隊也在東奧國手周天成、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和「羽球王子」王子維連勝下輕取加拿大隊。

女子團體賽優霸盃和男子團體賽湯姆斯盃合稱優霸盃，我國羽將今天精銳進出，4組東奧國手全到齊，率先出賽的小戴首戰只花25分鐘就以21：5、21：14輕取世界排名44的西班牙對手阿蘇爾門迪（Clara Azurmendi），加上接續兩點女單許玟琪和宋碩芸都奪勝，為中華隊提前拿下今年優霸盃首勝。

湯優盃採5點3勝制，分組賽5點都要下場，女團前3點單打都拿下已鎖定勝利，第4點臨時搭配的許雅晴／李佳馨雖吞敗，也不影響奪勝結果，加上壓軸的雙打張淨惠／李芷蓁奪勝，讓中華隊以點數4：1拍下西班牙。

中華男團首戰碰加拿大，前3點單打、雙打和單打都由東奧國手上陣，3組台將也都直落二奪勝，合計花不到一個半小時就確定勝利入袋；第4點雙打蘇敬恒／葉宏蔚和壓軸的單打呂家弘都收下勝場，讓中華隊以5點「橫掃」加拿大。

中華女團優霸盃旗開得勝，明天晚上8點出戰澳洲，10日晚間碰衛冕軍大陸；中華男團今天也開出紅盤，明天下午3點碰德國，同樣時間11日對決印度，都要爭取分組前2的晉級機會。