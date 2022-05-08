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全大運游泳／母親節兩破全國 莊沐倫嚇一跳

聯合報 / 記者曾思儒／桃園即時報導
北市大莊沐倫在111全大運改寫自己保持的50公尺仰式全國紀錄。記者侯永全／攝影
北市大莊沐倫在111全大運改寫自己保持的50公尺仰式全國紀錄。記者侯永全／攝影

北市大泳將莊沐倫今天在111年全大運兩度改寫50公尺仰式全國紀錄，早上預賽就以25秒63改寫自己保持的25秒65紀錄，下午決賽再飆出25秒47，讓他笑說超乎預期。

「今天睡起來還好，感覺都一樣，早上沒預想，就盡量衝，破全國滿驚訝。」莊沐倫提到，早上狀況不錯，按照平常下午訓練的作息，相信下午狀態會更佳，果然再突破自我。

今天成績也讓他達到杭州亞運50公尺仰式參賽標準25秒53，不過原本9月登場的杭州亞運因新冠肺炎疫情延期，讓莊沐倫忍不住長嘆一聲，無奈表情寫在臉上，「整個節奏都大亂了。」

111年全大運由國體大扮演東道主，昨天開幕的賽事將進行到11日，今天剛好遇到母親節，來自高雄的莊沐倫卻自己爆料，和母親已經超過兩個月沒聯絡，不過母親都會關心他的社群發文，知道自己還「好好的」。

目前就讀北市大三年級的莊沐倫笑說，之前幾年的母親節，父親還會特別傳訊息給他，提醒要和媽媽表示一下，但今天卻還沒收到同樣提醒，打算頒獎後再和媽媽報告兩破全國的好消息。

全大運 亞運

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