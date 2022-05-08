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羽球／湯姆斯盃男團麟洋配加持 小組賽擊敗加國首戰告捷

中央社 / 台北8日電
Badminton photo提供 王齊麟(左)與李洋。
Badminton photo提供 王齊麟(左)與李洋。

台灣羽球男團今天展開湯姆斯盃小組賽首戰，前3點周天成、「麟洋配」、「羽球王子」王子維都搶下勝利，加上後2組雙打、單打都傳出捷報，最終以5比0橫掃加拿大，首戰勝利到手。

湯姆斯盃團體賽今天在泰國曼谷點燃戰火，單、雙打共5點賽事，先取得3勝者勝出（小組賽須打完5點），台灣男團上屆未能在小組賽突圍，無緣8強，這次與印度、德國、加拿大同在C組，爭取分組前2、前進8強機會。

台灣男團首戰遭遇到加拿大，世界排名第4周天成擔任開路先鋒，出戰華裔加拿大籍選手楊燦，雙方唯一1次交手就是在東京奧運，周天成激戰3局才吞困，今天再度碰頭，周天成以21比19、21比12勝出。

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋接力登場，面對加拿大組合亞庫那（Nyl Yakura）與董星宇，僅花28分鐘就以21比14、 21比11奪得勝利，幫助台灣男團取得聽牌優勢。

台灣男團第3點派出王子維應戰，迎戰加拿大選手何舒（Jason Anthony Ho-Shue），王子維一鼓作氣以21比15、21比9贏球，幫助台灣隊提前取得勝利。

儘管後續2點已無關勝負，第4點的男雙組合蘇敬恒與葉宏蔚仍以21比13、21比16戰勝對手；壓軸上陣的男單好手呂家弘與加拿大桑吉爾斯（B. R. Sankeerth）鏖戰3局才脫困，以21比18、16比21、21比5勝出。

台灣男團在以5比0取得小組賽首戰勝利後，明天將與德國碰頭，爭取晉級機會。

周天成 羽球 王子維

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