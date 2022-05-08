全大運游泳／一天破兩次！莊沐倫推進50仰全國紀錄

早上50公尺仰式預賽就改寫全國紀錄，北市大學莊沐倫今天下午的公開男組50公尺仰式決賽再飆出25秒47的新紀錄，除再寫全國新猷，也達到杭州亞運50公尺仰式參賽標準。

莊沐倫是國內3項仰式的全國紀錄保持人，其中50公尺仰式原紀錄是110年全運會游出的25秒65，今天預賽他就游出25秒63成績，下午決賽在眾人矚目下一舉推進到25秒47，也達到杭州亞運參賽標準25秒53。

杭州亞運原本今年9月登場，但受新冠肺炎疫情影響，前天已確定延期到明年，改期後的日期還沒定案。

東京奧運國手代表的台體大王星皓今天也在主項200公尺混合式登場，他以2分01秒13奪金，他表示和預設的2分00秒50差距不算大，對整體表現還算滿意，「比預賽好一點，賽前沒以大專盃（全大運）為目標，設定在成都世大運和杭州亞運。」