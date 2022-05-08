田徑／壽星發威！陳傑、陳奎儒世界田總東京站奪牌

我國跨欄好手陳傑和陳奎儒今天在世界田總洲際巡迴賽東京站雙雙跑進前3名，陳奎儒更飆出本季最佳的13秒49，延續上周日本大阪舉行的木南道孝紀念田徑公開賽銀牌成績，再度奪下110公尺跨欄銀牌。

世界田總洲際巡迴賽東京站屬於A級賽事，我國3位東京奧運國手陳傑、陳奎儒和楊俊瀚參賽，今天過30歲生日的壽星陳傑在400公尺跨欄決賽跑出49秒39，名列第3名。

5月1日剛落幕的木南道孝紀念田徑公開賽，陳傑跑出本季最佳的49秒31奪下銀牌，轉戰東京穩定跑進50秒內，僅次於美國班傑明（Rai Benjamin）48秒60，以及地主黑川和樹的49秒08。

陳奎儒110公尺跨欄決賽和澳洲選手霍夫 (Nicholas Hough)同樣跑出13秒49，並列銀牌，金牌由地主村竹ラシッド（Rachid Muratake）以13秒34摘下。

率先出賽的「台灣最速男」楊俊瀚，100公尺預賽跑出10秒40，排分組第6，無緣晉級。