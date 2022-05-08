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舉重／杭州亞運延期 郭婞淳鎖定年底世錦賽
東京奧運摘下金牌後，「舉重女神」郭婞淳就將目標鎖定在杭州亞運，不料原本今年9月開幕的賽事卻因新冠肺炎延期到明年，不過郭婞淳教練林敬能透露，年底世錦賽就是巴黎奧運積分第一站，將是郭婞淳重點賽事。
今天是111年全大運舉重賽程第一天，郭婞淳雖沒參賽，和教頭林敬能仍現身場邊；林敬能還笑說，郭婞淳確定明年會「強勢回歸」全大運，且是以輔大EMBA學生身分，跨界到企業管理領域。
杭州亞運一直是郭婞淳今年重點賽事，前天宣布延期，林敬能提到，有東京奧運延期經驗，選手調整上不是問題，「兩、三個月前我們就有心理準備，但得知還是有點震驚。」林敬能也是舉重國家隊總教練，早在國內疫情升溫前，他就要求隊上選手離開國訓中心必須填外出單、說明事由給教練簽名，假日盡量以外帶取代內用等，盡可能降低染疫風險。
延期已是事實，林敬能認為就疫情未趨緩的當下，延期是最好決定，「多一年準備，對台灣選手也是好的，像是東京奧運，有更多時間調適，解決訓練困境和不足，希望延後這一年更認真訓練，突破19金（1998年曼谷亞運)紀錄。」
今年雖沒能到杭州挑戰亞運連霸，郭婞淳年底仍有世錦賽挑戰4連霸及累積巴黎奧運積分的目標，近期她也多了「作家」角色，新書《郭婞淳：舉重若輕的婞念》分享許多內心故事，師徒倆也盼透過有溫度的文字，讓「舉重女神」的正能量向外拓展。
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