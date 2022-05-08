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馬德里名人賽／先退納達爾再贏約克維奇 西班牙小將寫超狂紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
Carlos Alcaraz。 新華社
Carlos Alcaraz。 新華社

去年在馬德里名人賽迎接18歲生日，西班牙小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在生日當天敗給偶像「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）；相隔一年，19歲的阿爾卡拉斯不再是落敗一方，昨天他先在3盤大戰力退偶像，台灣時間今天凌晨再演出逆轉勝，在超過3小時的馬拉松大戰擊敗塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），勇闖決賽。

阿爾卡拉斯和小約的4強大戰歷時3小時又35分鐘，以6：7（5：7）、7：5、7：6（7：5）為地主留下勝利後，他除享受滿場球迷熱烈掌聲，更締造特別紀錄，成為史上第一位在同場紅土場地擊敗納達爾和約克維奇的選手。

擊敗小約也讓阿爾卡拉斯勝場數追平希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），兩人並列2022年勝場數最多的男將，且西西帕斯在另場4強賽敗給德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），代表阿爾卡拉斯有機會在馬德里就獨享本季最多勝紀錄。

在此之前，阿爾卡拉斯在邁阿密名人賽就捧冠，生涯首度前進世界前10，馬德里「背靠背」擊敗納達爾和小約，更讓他締造連6場擊敗世界前10好手的紀錄。

「這讓我有得到更多信心面對決賽，我知道我打出非常好的比賽內容，就接續的賽季，我知道我能和世界上最棒的選手對抗，也可以擊敗他們，所以這讓我增添很多自信。」阿爾卡拉斯說。

小約也大讚年輕15歲的對手，球王提到阿爾卡拉斯發球出色，「就這樣的年紀來說，能打得如此成熟又無懼令人印象深刻，他值得這場勝利。」

納達爾 西西帕斯 約克維奇

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