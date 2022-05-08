全大運舉重／排灣族小將好勇！3破全國為地主留金

東京奧運獲得女子49公斤級的「舉重精靈」方莞靈，今年因確診新冠肺炎缺席111年全大運，不過國體大學妹霸澤昂·依邦今天在公開女49公斤級為「地主」留下金牌，且是抓舉、挺舉、總和「3破全國」。

身高148公分的霸澤昂·依邦流有排灣族血液，原本是田徑選手，主攻短跑與跳高，成績並不出色，國二轉換跑道接觸舉重才展露頭角，是目前55公斤3項全國紀錄保持人，原本女子49公斤級的挺舉101公斤全國紀錄也是她108年全運會締造。

拿過亞青賽銀牌的霸澤昂·依邦曾受運動傷害打亂挑戰國際賽節奏，除了原本的肩膀傷勢，高中就有的腰傷去年也曾又復發，今年又遇手肘傷勢，不過受方莞靈去年東京奧運第4名激勵，她降到49公斤級力拚杭州亞運，今年不但一舉改寫3項全國紀錄，也順利達到亞運標準。

「今天比得算順利，但當下也很害怕，因為上禮拜排名賽沒比很好，挺舉沒成績。」霸澤昂·依邦提到，排名賽後和教練陳葦綾討論問題，加上今天比賽場地是平常就熟悉的舉重場，心情放鬆許多，身替狀況也好，才會舉出連陳葦綾都說「超乎預期」的6把全成功表現。

抓舉部分，霸澤昂·依邦第3次試舉成功舉起87公斤，打破方莞靈2019年締造的82公斤全國紀錄；挺舉霸澤昂·依邦第一次試舉順利舉起99公斤，第2次試舉挑戰103公斤也成功，已改寫自己保持的全國紀錄。

第3次試舉她選擇110公斤也完成，將全國紀錄一口進推進9公斤，總和的197公斤也將方莞靈3年前舉出的183公斤送入歷史。