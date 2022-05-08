快訊

只一人競選！李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

高端大股東「福又達」唾液快篩掀團購潮 價格是國外2倍

疫情下母親節怎麼過？ 「排隊買快篩試劑送媽媽」也上榜

全大運舉重／排灣族小將好勇！3破全國為地主留金

聯合報 / 記者曾思儒／桃園即時報導
國體大舉重女將霸澤昂·依邦在公開女49公斤以3破全國成績為「地主」留下金牌。記者侯永全／桃園攝影
國體大舉重女將霸澤昂·依邦在公開女49公斤以3破全國成績為「地主」留下金牌。記者侯永全／桃園攝影

東京奧運獲得女子49公斤級的「舉重精靈」方莞靈，今年因確診新冠肺炎缺席111年全大運，不過國體大學妹霸澤昂·依邦今天在公開女49公斤級為「地主」留下金牌，且是抓舉、挺舉、總和「3破全國」。

身高148公分的霸澤昂·依邦流有排灣族血液，原本是田徑選手，主攻短跑與跳高，成績並不出色，國二轉換跑道接觸舉重才展露頭角，是目前55公斤3項全國紀錄保持人，原本女子49公斤級的挺舉101公斤全國紀錄也是她108年全運會締造。

拿過亞青賽銀牌的霸澤昂·依邦曾受運動傷害打亂挑戰國際賽節奏，除了原本的肩膀傷勢，高中就有的腰傷去年也曾又復發，今年又遇手肘傷勢，不過受方莞靈去年東京奧運第4名激勵，她降到49公斤級力拚杭州亞運，今年不但一舉改寫3項全國紀錄，也順利達到亞運標準。

「今天比得算順利，但當下也很害怕，因為上禮拜排名賽沒比很好，挺舉沒成績。」霸澤昂·依邦提到，排名賽後和教練陳葦綾討論問題，加上今天比賽場地是平常就熟悉的舉重場，心情放鬆許多，身替狀況也好，才會舉出連陳葦綾都說「超乎預期」的6把全成功表現。

抓舉部分，霸澤昂·依邦第3次試舉成功舉起87公斤，打破方莞靈2019年締造的82公斤全國紀錄；挺舉霸澤昂·依邦第一次試舉順利舉起99公斤，第2次試舉挑戰103公斤也成功，已改寫自己保持的全國紀錄。

第3次試舉她選擇110公斤也完成，將全國紀錄一口進推進9公斤，總和的197公斤也將方莞靈3年前舉出的183公斤送入歷史。

國體大教練陳葦綾提到，霸澤昂·依邦看到方莞靈東奧181公斤獲得第4名，燃起信心，加上睡覺、飲食等生活作息正常以及運科幫助，身、心都有提升，盼亞運前能持續進步，在大舞台舉出好成績。

國體大舉重女將霸澤昂·依邦在公開女49公斤以3破全國成績為「地主」留下金牌。記者侯永全／桃園攝影
國體大舉重女將霸澤昂·依邦在公開女49公斤以3破全國成績為「地主」留下金牌。記者侯永全／桃園攝影

方莞靈 舉重 亞運

延伸閱讀

5月8日疫情整理包／北市議員第9位確診 鍾佩玲無症狀

舉重／驚！「舉重精靈」方莞靈確診缺席全大運

游泳／全大運游泳天氣熱、池水冷 選手調整有難度

影／國體大睽違12年舉辦全大運 開幕式奧運級校友力挺

相關新聞

撞球／柯秉逸連殺2種子 今晚爭世界花式撞球大師賽決賽門票

「撞球王子」柯秉逸參加英國直布羅陀舉行的世界花式撞球大師賽，他昨（7日）一日兩戰，先後擊敗2名世界排名前5的頂尖球員，率先挺進四強，預計台灣時間9日凌晨12時30分進行四強賽，力拼疫情後回歸賽場的首冠。

羽球／湯優盃開戰 戴資穎打頭陣炫風過關

國際羽壇團體大賽湯優盃今天在泰國曼谷點燃戰火，我國由女子隊在優霸盃率先出賽，剛從「世界球后」寶座的戴資穎打頭陣，面對世界...

全大運舉重／排灣族小將好勇！3破全國為地主留金

東京奧運獲得女子49公斤級的「舉重精靈」方莞靈，今年因確診新冠肺炎缺席111年全大運，不過國體大學妹霸澤昂·依邦今天在公...

舉重／驚！「舉重精靈」方莞靈確診缺席全大運

東京奧運獲得女子49公斤級第4名的「舉重精靈」方莞靈，原本將代表111年全大運「地主」國體大出賽今天的女子49公斤級賽事...

美國夫婦攜6歲兒跑完全馬惹議 奧運選手：肯定對孩子不好

美國一對夫婦因帶上6歲兒子雷尼爾（Rainier）跑完逾42公里的全程馬拉松而遭受網民批評。

聽奧／我再進帳1銀1銅 累積2銀3銅

在巴西南卡西亞斯參加第24屆夏季達福林匹克運動會（聽奧）的我國代表團，在巴西時間6日又傳奪牌捷報，其中闖進金牌戰的桌球男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。