舉重／驚！「舉重精靈」方莞靈確診缺席全大運

東京奧運獲得女子49公斤級第4名的「舉重精靈」方莞靈，原本將代表111年全大運「地主」國體大出賽今天的女子49公斤級賽事，最終卻缺席，國體大教練陳葦綾透露，方莞靈日前出現發燒症狀，快篩陽性後PCR確診新冠肺炎，現正在台南老家休養。

陳葦綾表示，國內確診數不斷增加，選手都很自律，但仍出現確診情形，所幸全舉重隊只有方莞靈和親近的另名男選手確診，其餘選手快篩都是陰性，她自己也是天天快篩，今天還戴著兩層口罩指導。

方莞靈屬於輕症，身體狀況沒有太大問題，陳葦綾苦笑說愛徒雖因確診無法參加國體大作東的111年全大運，等於也缺席原本杭州亞運前最後一場資格賽，但杭州亞運前天已宣布延期，或許資格賽的時間能往後延，讓方莞靈有再一次的機會，也算是不幸中的大幸。

陳葦綾另名國體大子弟兵霸澤昂·依邦，今天以挺舉87公斤、抓舉110公斤、總和197公斤的3破全國紀錄之姿留下49公斤級金牌，也達到亞運標準。

2008年北京奧運舉出48公斤級金牌的陳葦綾認為，成都世大運和杭州亞運雙雙延期，是所有運動員都遭遇的狀態，只能接受並持續調整，盼確定舉辦時間後子弟兵仍能在國際舞台綻放光芒。